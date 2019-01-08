Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Sakarya, Düzce, Bolu veZonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 114 yerleşim birimininyolu açıldı. Bolu Dağı'nda kar yağışı, etkisini artırırken, Bolu tarafından D-100 yolunun İstanbul yönü, TIR geçişlerine kapatıldı. Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ'a ulaşımı sağlayan kara yolu kapandı.

ERZURUM YOLUNDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Erzurum'da kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt ve Erzurum-Erzincan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin yarım metreye kadar düştüğü kara yollarında araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Kara yolları ekiplerinin kar küreme çalışması yürüttüğü yollarda ilerlemekte güçlük çeken tır ve kamyon sürücüleri ise dinlenme tesislerinde olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekledi.

Erzurum'un, Şenkaya, Hınıs, Tekman, Karayazı ve Çat ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

Hınıs ilçesindeki Akören, Çatalören ve Dadaş geçitleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

YOLDA MAHSUR KALAN KİŞİLER YARIM SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Pir Ali Baba Türbesi'ni ziyaret eden iki kişi, tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Erzurum Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, arazi araçlarıyla bölgeye giderek, otomobiliyle yolda mahsur kalan kişileri yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kurtardı.

AKUT ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kurtarma operasyonunu güçlükle gerçekleştirdi.

"AKUT EKİPLERİ ZOR ŞARTLAR ALTINDA BİZİ KURTARMAYA ÇALIŞTI"

Mahsur kalan vatandaşlardan Sefa Düzenli yaptığı açıklamada, türbe ziyaretinden döndükten sonra yolda mahsur kaldıklarını ve AKUT ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

AKUT ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Düzenli, "AKUT ekipleri, yoğun tipiye rağmen zor şartlar altında bizi kurtarmak için çalıştılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

AKUT Erzurum Ekip Lideri Lokman Toptaş ise kendilerini arayarak yardım isteyen kişiler için hemen harekete geçtiklerini belirtti.

BAYBURT-ERZURUM KARA YOLUNUN KOP DAĞI GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışı ve tipi yüzünden Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Kop Dağı Geçidi her iki yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yapamıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor. Yolcu otobüsleri Bayburt şehir merkezinde bekletilirken yaklaşık 50 araç Aşağıkop köyündekidepolama alanında bekletiliyor. Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında depolanıyor.

Yetkililer, yol açma çalışmalarına başlanılamaması nedeniyle sürücüleri bölgeye gelmemeleri konusunda uyardı.

BOLU, D-100 YOLU İSTANBUL YÖNÜ TIR GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Bolu Dağı'nda kar yağışı, etkisini artırırken, Bolu tarafından D-100 yolunun İstanbul yönü, TIR geçişlerine kapatıldı. Tedbirin, ağır tonajlı araçların yolda kalarak, geçişin kapanmasına neden olmasının önlenmesi için alındığı öğrenildi. Yolda diğer araçların, zincir ve kar lastiği takılması şartıyla geçişine izin veriliyor.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA MAHSUR KALDI

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl-Elazığ kara yolunda görüş mesafesi sıfıra düştü.

Ulaşıma kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kızılay ve AFAD ekipleri bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Yetkililer, mecbur kalınmadığı sürece vatandaşları özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

3 gündür etkili olan kar yağışı bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Karayolları Alacabel ekibi ise yol kenarına yığılan karlardan dolayı yolda daralma olmasından yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yolda kalan sürücülere yardım etti. Yolda maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

MALATYA-GÖLBAŞI KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya-Gölbaşı kara yolu ulaşıma kapandı.

Dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışı ile birlikte birçok mahalle ve yerleşim alanının merkezle bağlantısı kesildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf ederken, Malatya-Gölbaşı kara yolunun Malatya istikameti de tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı.

ŞEHİRLER ARASI ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı şehirler arası yollarda ulaşımın aksamasına neden oluyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da kar yağışı şiddetini artırdı. Kuzey ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimi geçerken Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yolda kalması trafiği durma noktasına getirdi. Şehrin çıkışında kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların ve ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi.

Tekir Mahallesi'nde yolda kalan araç sürücüleri dinlenme tesislerine sığınırken, yolda kalan sürücüler ise birbirlerine yardım ederek araçlarını ittirdi.

Kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürürken yolda kalan araçlar çekiciler marifetiyle yoldan kaldırıldı. Kar yağışı nedeniyle araçlarında kar lastiği ve zincir bulunamayan sürücüler, uyarıları dikkate almadıkları için yolda kaldıklarını söyledi.

114 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLU AÇILDI

Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 114 yerleşim biriminin yolu açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı anımsatıldı.

Ekiplerin çalışması neticesinde 48 yerleşim alanına ulaşıldığı aktarılan açıklamada, Kocaali'de 4, Akyazı'da 2, Pamukova'da 1, Karasu'da 2 ve Geyve'de 5 olmak üzere kırsal kesimdeki 14 mahallenin yoluna ulaşım sağlanamadığı kaydedildi. Ekipler, kapalı bulunan yolları ulaşıma açmak için kar temizleme çalışması yürütüyor.

92 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kentte etkisini arttıran kar nedeniyle merkez ilçede 25, Kilimli'de 4, Kozlu'da 25, Çaycuma'da 3, Ereğli'de 35 olmak üzere 92 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışması sonucu 47 köy yolunda ulaşımın sağlanır hale geldiği ve ekiplerin merkez ilçede 12, Kozlu'da 13, Ereğli'de ise 20 olmak üzere 45 köy yolunu açma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

DÜZCE

Düzce'de, merkez ve ilçelerde ulaşıma kapanan 52 köy yolundan 16'sı İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabasıyla ulaşıma açıldı.

Ulaşıma kapalı bulunan 36 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

BOLU

Bolu'nun Gerede ilçesinde ulaşım sağlanamayan 3 köy yolu ise ekiplerin çalışmasıyla açıldı.