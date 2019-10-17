Türkiye'ye iniş yapan Mike Pence'in gergin yüz ifadesi dikkat çekti

17.10.2019 15:02

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Türkiye'ye görüşmeye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, uçaktan inerken moralsiz ve gergin hali dikkatlerden kaçmadı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Pence ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak 13.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Pence'i havalimanında yetkililer karşıladı.

KÜLLİYE'DE KABUL EDİLECEKLER

Pence ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYORLAR

Barış Pınarı Harekatı'na şiddetle karşı çıkan ABD günlerdir ateşkes teklifi ve terör örgütü YPG ile "masaya otur" çağrısı yapıyor. Bilindiği üzere Suriye politikası nedeniyle Demokratlar ve basın tarafından hedef tahtasına konulan Trump ekibi zor günler geçiriyor.

GERGİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye ile büyük bir kriz yaşayan ABD'nin, Pence aracılığıyla Ankara'ya ne diyeceği merak konusu oldu. Pence'in uçaktan inerkenki yüz hali, iki ülke arasındaki gergin ilişkileri yansıtıyor gibiydi. Düşünceli ve suratı asık olan Pence, arabasına binene kadar ciddiyetini hiç bozmadı.