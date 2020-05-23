Türkiye'ye giriş yapan bir tırda milyonlarca makaron ve sigara filtresi ele geçirildi
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Türkiye'ye giriş yapan bir tırda milyonlarca makaron ve sigara filtresi ele geçirildi

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda yasa dışı sigara üretiminde kullanıldığı belirtilen 11 milyon 130 bin makaron ve 72 bin sigara filtresi ele geçirildi.

23.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:46

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda yasa dışı sigara üretiminde kullanıldığı belirtilen 11 milyon 130 bin makaron ve 72 bin sigara filtresi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan giriş yapan AR 34 USK plakalı tır Hamzabeyli Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince incelendi.

Dorsenin güvenlik halatlarının kesildiği, boşaltılan yasal yükün yerine makaron ve sigara filtresi yüklendiği, bu durumu gizlemek için halatların kesildiği yerlerin iğneli bir düzenekle tutturulduğu belirlendi. X-ray taramasına sevk edilen tırda yoğunluk belirlenen alanlar arandı.

Yasal yükü strafor olarak gösterilen tır dorsesinde koliler içerisinde yasa dışı sigara üretiminde kullanıldığı belirtilen 11 milyon 130 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 72 bin sigara filtresi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Türkiye'ye giriş yapan bir tırda milyonlarca makaron ve sigara filtresi ele geçirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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