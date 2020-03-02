: Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı

02.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:20

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de. Craft'ın Esenboğa Havalimanı'ndan çıkarken çekilen fotoğrafında arkasında yer alan görevlinin iki elinde poşetler olduğu ve bir çantayı boynuna asarak taşıdığı dikkatlerden kaçmadı.

Craft ve Jeffrey ile beraberlerindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 16.10'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

"BURADA OLMAKTAN YANA MUTLUTYUM"

Amerikalı yetkililer gazetecilerin sorularını yanıtlamadı ancak Craft, havalimanından ayrılmadan önce "Burada olmaktan mutluyum." dedi. Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak Amerikalı heyetin, Türkiye'de bulunduğu sürede Hatay'ı ziyaret etmesi ve ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ REJİM SALDIRILARI ELE ALINACAK

Türk yetkililerle de Ankara'da temaslarda bulunması planlanan heyetin görüşmelerinde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması öngörülüyor.

GÖREVLİ ÇANTAYI BOYNUNA ASARAK TAŞIDI

ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın Esenboğa Havalimanı'ndan çıkarken çekilen fotoğrafında arkasında bulunan görevli objektiflere takıldı. Craft'ın yanından ayrılmayan görevli iki eliyle poşetleri taşırken boynuna ise başka bir çantayı astı.

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