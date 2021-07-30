Türkiye yangınlarla boğuşurken Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir çıkış geldi: Tekbirler yangını söndürür

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'nin birçok ilindeki orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Cübbeli, paylaşımında "Hadis-i Şerif'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor" ifadelerine yer verdi.

Yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren Cübbeli Ahmet Hoca, son olarak birçok ilimizde etkili olan orman yangınlarıyla ilgili ilginç bir değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından bir hadis paylaşan Cübbeli Ahmet, "Hadis-i Şerif'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor" ifadelerini kullandı.

"BU PAYLAŞIMI HERKESE DUYURALIM"

Cübbeli Ahmet Hoca, açıklamalarının devamında "Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes 'Allâh-u Ekber diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh'ın kudretini geçemez. Bu paylaşımı herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin" sözlerine yer verdi.

TWITTER'DA TT OLDU

Orman yangınlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o paylaşımları;