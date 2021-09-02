Türkiye Voleybol maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde son Avrupa şampiyonu Sırbistan, Fransa'yı 3-1 yendi ve yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu. Türkiye Sırbistan Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Voleybol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Ay-Yıldızlı takımımızın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Gelişme sonrası, Türkiye Voleybol maçı ne zaman, Türkiye Sırbistan Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, merak edildi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde son Avrupa şampiyonu Sırbistan, Fransa'yı 3-1 yendi ve yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu. Büyük bir heyecana sahne olacak maç 3 Eylül Cuma günü oynanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde son Avrupa şampiyonu Sırbistan, Fransa'yı 3-1 mağlup ederek yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu. Dev maç 3 Eylül cuma günü Belgrad'da oynanacak.