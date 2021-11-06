Türkiye Veteriner Hekimler Birliği 49'uncu Büyük Kongresi başladı - Haberler
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Türkiye Veteriner Hekimler Birliği 49'uncu Büyük Kongresi başladı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Sağlık

- Türkiye Veteriner Hekimler Birliği 49'uncu Büyük Kongresi başladı Türkiye Veteriner Hekimler Birliği 49'uncu Büyük Kongresi merkez konseyi üyeleri ve veteriner hekimlerin katılımıyla başladı.

- Türkiye Veteriner Hekimler Birliği 49'uncu Büyük Kongresi başladı

ANKARA - Türkiye Veteriner Hekimler Birliği 49'uncu Büyük Kongresi merkez konseyi üyeleri ve veteriner hekimlerin katılımıyla başladı. Kongrede divan kurulu başkanı ve heyetinin seçiminin ardından 7 Kasım 2021 tarihinde merkez konseyi başkanı seçimi yapılacak.

TVHB 49'uncu Büyük Kongresi, Ankara'da bir otelde TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Divan Başkanı ve Heyetinin seçimi ardından gündem karara bağlandı. Merkez Konseyi Başkanlık seçimi, şu anki başkan Ali Eroğlu ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Arslan'ın adaylığında 7 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.

"Veteriner hekimlerin çabaları Covid-19 ile mücadelede etkili olmuştur"

Açılış konuşmasında, tarihin eski mesleklerinden olan veteriner hekimlik, toplumsal yaşamın her alanında kendine yer bulduğunu aktaran Ali Eroğlu, "Geçmişten günümüze birçok hastalığın hayvanlardan insanlara bulaştığı dikkate alındığında gerek doğrudan gerekse biyotıp alanındaki faaliyetleri ile veteriner hekimliğin hayvan sağlığının yanı sıra toplum sağlığının korunması için ne denli önemli olduğu görülmektedir. Covid-19 pandemisi, bir kez daha tüm dünyada veteriner hekimlik uygulamalarının layık olduğu şekilde önemsenmemesi halinde yaşamın sürdürülemeyeceğini gözler önüne sermiştir. Veteriner hekimlerin çabaları Covid-19 ile mücadelede etkili olmuş ve mesleğimizin önemini bir kez daha göstermiş, veteriner hekimler dünyada ve ülkemizde bu süreçle mücadelede etkili olan meslek mensupları olarak öne çıkmıştır" dedi.

Eroğlu, 48'inci faaliyet döneminde, sorunların çözümünün karşıtlıkların çatışmasından değil, farklı düşüncelerin ya da alternatiflerin diyalog zemininde uzlaşmasından geçtiğini çalışmalarda çözüm odaklı olma prensip edindiğini belirtti.

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği 49'uncu Büyük Kongresi başladı

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği 49'uncu Büyük Kongresi başladı

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği 49'uncu Büyük Kongresi başladı

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