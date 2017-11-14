Türkiye ve Kuveyt Arasında 3 Anlaşma İmzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt’te iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El Cabir El-Sabah ile görüştü. İki liderin görüşmesinin ardından Beyan Sarayı Devlet Konukevi'nde gerçekleştirilen imza töreninde iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. İmza töreninde, Spor Alanında İşbirliği Anlaşması'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Gençlikten Sorumlu Devlet Bakan Vekili Halid Nasır Abdullah el-Roudan imza attı. Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı ise Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Kuveyt Doğrudan Yatırımı Teşvik İdaresi (KDIPA) Başkanı Meşal Cabir el Ahmed es-Sabah tarafından imzalandı. Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü de TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ile Kuveyt Bilimsel Araştırma Enstitüsü (KISR) Genel Müdürü Dr. Samira Omar tarafından imzalandı. Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh El-Sabah'ın onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.
Kuveyt ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik ediyor. - KUVEYT