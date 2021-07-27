Türkiye ve AB'de bulunan 140 STK çeşitli alanlarda yaptıkları iş birliği projelerini tamamladı
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Türkiye ve AB'de bulunan 140 STK çeşitli alanlarda yaptıkları iş birliği projelerini tamamladı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye ve AB'de bulunan 140 STK çeşitli alanlarda yaptıkları iş birliği projelerini tamamladı Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki (AB), 140 farklı Sivil Toplum Kuruluşu çeşitli alanlarda iş birliği yaptıkları projeleri tamamladı.

Türkiye ve AB'de bulunan 140 STK çeşitli alanlarda yaptıkları iş birliği projelerini tamamladı

ANKARA - Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki (AB), 140 farklı Sivil Toplum Kuruluşu çeşitli alanlarda iş birliği yaptıkları projeleri tamamladı.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen ve Katılım Öncesi Yardım altında finanse edilen Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı ve Sivil Toplum Destek Programı kapanış töreni gerçekleşti. Oylum Talu'nun moderatörlüğünde düzenlenen törende konuşan AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, "Türkiye de sivil toplum, toplumun en önemli dinamiklerinden bir tanesi. Hem demokratik katılım açısından ama aynı zamanda toplumsal sorunların çözümü açısından ama diğer taraftan baktığımızda Avrupa Birliği formları kapsamında buradayız. Türkiye ve AB yolculuğu arasında sivil toplum çok önemli çünkü Türkiye AB yolculuğu sadece siyasiye diplomasiye sıkıştırılacak bir süreç değil. Toplumun her kesimini ilgilendiren bir süreç olduğu için sivil toplum örgütlerinin sürece dahil olması gerekir. Biz Avrupa birliği başkanlığı olarak bu işin bayraktarlığını yapıyoruz. Özellikle sivil toplum örgütlerinin geliştirilebilir problemler aracılığıyla sivil toplum örgütlerini desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

İki programının kapanışının düzenlendiğini bildiren Özcan, "Toplamda biz bu programlar aracılığıyla 14 milyon Euro kaynak kullandık, 70 sivil toplum örgütünü destekledik. Bunun 40 tanesi Sivil Toplum Diyaloğu Programı dediğimiz program adı altında" açıklamasında bulundu. Program proje yürütücüsü STK temsilcileri'nin program kapsamında edinilen kazanımlar hakkında edilen sohbetle devam etti.

Türkiye ve AB'de bulunan 140 STK çeşitli alanlarda yaptıkları iş birliği projelerini tamamladı
Türkiye ve AB'de bulunan 140 STK çeşitli alanlarda yaptıkları iş birliği projelerini tamamladı
Türkiye ve AB'de bulunan 140 STK çeşitli alanlarda yaptıkları iş birliği projelerini tamamladı
Türkiye ve AB'de bulunan 140 STK çeşitli alanlarda yaptıkları iş birliği projelerini tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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