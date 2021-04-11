Türkiye Uzay Ajansı sordu, Bakan Varank espriyi patlattı: Yine yangınlar yine ben
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabından Türk bayrağının dikili olduğu bir platformun görüntüsünün yer aldığı paylaşım yapıldı. Fotoğrafa düşülen "Sizce bu ne olabilir?" notuna ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan esprili bir yanıt geldi. Varank'ın fotoğrafı alıntılayıp "Yine yangınlar, yine ben..." ifadesini kullanması kullanıcıların da beğenisini topladı.
Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumu Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
"SİZCE BU NE OLABİLİR?"
TUA'dan yapılan paylaşımda Türk bayrağının dikili olduğu bir platformun görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, "Sizce bu ne olabilir?" ifadeleri yer aldı.
"YİNE YANGINLAR YİNE BEN..."
Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Yine yangınlar, yine ben..." ifadesini kullandı. Kullanıcıları gülümseten bu yanıt, sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.