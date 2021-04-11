Türkiye Uzay Ajansı sordu, Bakan Varank espriyi patlattı: Yine yangınlar yine ben

Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabından Türk bayrağının dikili olduğu bir platformun görüntüsünün yer aldığı paylaşım yapıldı. Fotoğrafa düşülen "Sizce bu ne olabilir?" notuna ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan esprili bir yanıt geldi. Varank'ın fotoğrafı alıntılayıp "Yine yangınlar, yine ben..." ifadesini kullanması kullanıcıların da beğenisini topladı.