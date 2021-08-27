Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Rektörümüzü Ziyaret Etti
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Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Rektörümüzü Ziyaret Etti

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Rektörümüzü Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Rektörümüz, konuğunu makamında ağırlayarak nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti ve Üniversitemizin Erasmus+ Programı kapsamındaki projelerinden bahsetti.

Astarcı ise, öncelikle misafirperverliği dolayısıyla Rektörümüze teşekkür ederek, Üniversitemizin Erasmus+ Projelerinde göstermiş olduğu başarılardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ziyarette, Avrupa Birliği ve Erasmus+ Projeleri konuşuldu.

Ziyaretin sonunda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman günün anısına Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'ya hediye takdim etti.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

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