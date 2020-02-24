Türkiye Sinemasında "Cibali" etkisi Rezan Has Müzesi'nde konuşuldu
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Türkiye Sinemasında "Cibali" etkisi Rezan Has Müzesi'nde konuşuldu

Rezan Has Müzesi'nde "Cibali Tütün Fabrikası: Emeğin Mekânı" sergisi kapsamında gerçekleştirilen Cibali Sohbetleri devam ediyor.

24.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:47
Türkiye Sinemasında

Cibali sohbetlerinin şubat ayı konukları, Kadir Has Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüöğretim üyeleri Dr. Esin Paça Cengiz ve Dr. Elif oldu.

18 Şubat Salı günü saat 16.00'da " Sinemasında Cibali ve Çevresi" başlığı altında düzenlenen on birinci panel oturumunda Dr.Öğr. Üyesi Esin Paça Cengiz ve Dr.Öğr. Üyesi Elif Akçalı, Türkiye Sineması Görsel-İşitsel Ansiklopedisi: Sinematik Mekânlar başlıklı alternatif bir sinema tarihi projesi kapsamında taranmış filmler aracılığı ile Cibali ve çevresine odaklandılar.Öğretim üyeleri Paça Cengiz ve Akçalı Cibali Tütün Fabrikası, Unkapanı Köprüsü, Balat gibi yaşayan, yoğun ve işlek mekânların film çekimleri sırasında aynı zamanda belgelendiğini ve bu şekilde toplumsal hafızayı inşa eden önemli bir arşiv yığını oluşturduğunu örneklerle anlattılar.

Kaynak: Bültenler
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