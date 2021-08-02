Türkiye Rusya maç sonucu! Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye üst tura çıktı mı?
Türkiye Rusya maç sonucu gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Tokyo Olimpiyatları'nda başarılarıyla adından söz ettiren Filenin Sultanları, bugün Rusya ROC ile karşı karşıya geldi. Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye üst tura çıktı mı?
Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye üst tura çıktı mı? sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor.İşte, Türkiye Rusya maç sonucu!
TÜRKİYE RUSYA MAÇ SONUCU
Türkiye, Rusya'yı 3-2lik sonuçla yendi.
TÜRKİYE ÜST TURA ÇIKTI MI?
Türkiye gruptan 3. olarak çıktı.
Üst tura yükselen Filenin Sultanları, Sırbistan veya Güney Kore ile eşleşecek.