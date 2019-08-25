Türkiye'nin vefat eden değerlerinin isimleri Büyük Ustalar Çınarlığı'nda yaşatılıyor

25.08.2019 15:56

Türkiye'de vefat eden bazı değer ve ustaların isimleri, Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü Büyük Ustalar Çınarlığı'nda yaşatılıyor.



Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulu bulunan sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'nde oluşturulan Büyük Ustalar Çınarlığı'nda Türkiye'nin vefat eden birçok büyüğünün ismi toprakla buluşturulan çınar ağaçlarıyla yaşatılmaya çalışılıyor. Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu Mehmet Taşdiken, köyde oluşturdukları çınarlıkta Türkiye'ye kültür ve sanat alanında değerler kazandırmış vefat etmiş büyükleri yad etmek ve isimlerini yaşatmak için çınar fidanları diktiklerini belirterek, "Çok yakın bir gelecekte öyle zannediyorum ki bu çınarlığın hem burası, hem de Türkiye için hem görsel anlamda hem de vefa duygusu anlamında çok önemli bir değer katacağını düşünüyoruz" dedi.



Taşdiken, bu anlamda Büyük Ustalar Çınarlığı'nın Sonsuz Şükran Köyü'nün kimliğini oluşturan markalardan biri haline geldiğini anlatarak, "Hayatını kaybetmiş bir kültür ustasının ismini, adına çınar dikerek yüzlerce yıl yaşamasına katkı verecek bir alan açtık" ifadelerini kullandı.



Büyük Ustalar Çınarlığı'nda kısa süre önce trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un yanı sıra, gazeteci Mehmet Ali Birand, sanatçılar Erol Büyükburç, Neşet Ertaş, Yavuz Özkan, Yaşar Kemal, Semavi Eyice, Fuat Sezgin gibi isimlerin toprakla buluşturulan çınar fidanları da yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İHA