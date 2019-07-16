Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz anma töreni

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Büyükelçilik rezidansının bahçesinde düzenlenen törene katılan davetlileri Büyükelçi İsmail Hakkı Musa ve eşi kapıda karşıladı. Büyükelçilik rezidansının bahçesinde gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp ney dinletisiyle devam etti. Törende konuşan Büyükelçi Musa, "FETÖ ve onun sinsi uzantılarıyla mücadelemiz her daim sürecek, sürmek zorunda. Bizim üzerimize düşen, yurt dışında hem bizim, hem vatandaşlarımızın üzerine düşen FETÖ örgütünün aslında göründüğü ve kendini gösterdiği gibi iyi niyetli bir sivil toplum örgütü olmadığını her fırsatta muhataplarımıza sürekli anlatmamız gerekiyor. Çünkü hala bir takım önyargıların yerleşmiş olduğunu görüyoruz muhataplarımızda. Ama kendi halkını, kendi meclisini bombalayan, kendi halkına ateş eden bir örgütü başka türlü sınıflandırmak, iyi niyetli bir örgüt olarak göstermek bir ihanet ya da çok büyük bir yanlışlık değilse bile bir gaflettir. Bunların gerçek yüzünü Fransız muhataplarımıza her zaman göstermeye, anlatmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi. Büyükelçilik rezidansının bahçesinde düzenlenen törene Fransız siyasiler, çeşitli ülkelerin diplomat ve askeri ataşeleri ile Paris ve çevresindeki Türk sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile TÜrk vatandaşları katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA