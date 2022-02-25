BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'i, Türkiye'nin mandırası olarak nitelendiren, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, coğrafyası, iklimi ve tarım ürünlerinin de etkisi sayesinde et ve süt olarak Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran bir şehir olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, Bigadiç ilçesinin de hayvancılık üretimi konusunda Balıkesir'in başlıca merkezleri arasından yer aldığını belirtti.

Büyükbaş, küçükbaş hayvan sayısı ve süt üretimiyle Türkiye'de 3. sırada yer alan Balıkesir ili, coğrafyası, yem tarımı, iklim şartları ve temiz su kaynaklarının yanı sıra ulaşım kolaylığı nedeniyle de et ve süt ürünleri yoğun talep gören bir bölge konumunda. 125 bin küçükbaş ve 90 bine yakın büyükbaş hayvan sayısıyla Bigadiç ilçesi de Balıkesir'de ön plana çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN MANDIRASI

Balıkesir'i Türkiye'nin mandırası olarak değerlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ' Türkiye'yi doyuran Balıkesir ilimizde büyükbaş süt ve besi hayvancılığı çok ileri durumda. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde de gerçekten bu işi profesyonel bir şekilde yapılıyor. ' Türkiye'nin mandırası Balıkesir' diyoruz. Balıkesir'in mandırası da Bigadiç ilçemiz. Burada Belediyemiz tarafından işletilen mezbahada, Türkiye'nin en kaliteli kuzularını, büyükbaş hayvanlarımızı arz ediyoruz. Balıkesir'imizi tüm vatandaşlarımızı bekleriz? dedi.

HAYVANLAR STRESSİZ ORTAMDA YETİŞİYOR

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Mustafa Özçam, Bigadiç'te kurulan damların hayvanların stressiz bir ortamda yetişmesi için genellikle şehirden uzak bölgelere kurulduğunu söyledi. Temiz hava ve suyun kalite açısında başkan önemli bir faktör olduğunu söyleyen Özçam, 'Yem olarak genellikle tahıl kullanmaktayız. Buğday, arpa, çekirdek ve pamuk küspesi ağırlıklı besliyoruz. Hayvanlarımız şehre uzak, stressiz şekilde yetişiyor. Bigadiç havasının temiz olması ve suyunun yeraltından gelmesi faktörleri de önemli. Türkiye genelindeki birçok tanınmış restoran etini bu bölgeden almakta. İlçemizde 90 bin civarı büyükbaş ve 125 bine yakın küçükbaş hayvan bulunuyor. Hayvanların bölmelerde geniş ve rahat ortamlarda bulunmalarına özen gösteriyoruz. Tüm bu koşulların yanı sıra büyükşehirlere olan ulaşımdaki rahatlıkta tercih edilmemizi sağlıyor' dedi.