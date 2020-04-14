ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör
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ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör

ABD merkezli Transatlantik Liderlik Ağı Başkan Yardımcısı Sahsa Toperich, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede kilit bir aktör olarak öne çıktığını belirtti. Toperich, Türkiye'nin ilk vakanın tespit edildiği tarihten sonra okulları tatil ettiğini ve çoğu Avrupa ülkesinden daha hızlı önlem aldığını ifade etti.

14.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:20
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör

ABD merkezli Transatlantik Liderlik Ağı Başkan Yardımcısı Sahsa Toperich, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla küresel mücadelede kilit bir aktör olduğunu yazdı.

The Hill haber sitesinde yayımlanan "Türkiye Kovid-19 ile küresel mücadelede kilit bir aktör olarak öne çıkıyor" başlıklı makalesinde Toperich, Türkiye'nin ilk vakanın tespit edilmesinden bir gün sonra okulları tatil ettiğini hatırlatarak, Ankara'nın salgına karşı çoğu Avrupa ülkesinden daha hızlı önlem aldığını ifade etti.

"TÜRKİYE HAZIRLIKLIYDI"

Türkiye'nin koruyucu malzeme üretimine hız verdiğini ve maskeleri halka bedava dağıtma kararı aldığını yazan Toperich, "Ülkenin milyonlarca mülteci ve sığınmacıyı misafir etmesi, yıkıcı depremler yaşaması gibi birçok büyük ölçekli felaketle karşı karşıya kaldığı dikkate alındığında Türkiye'nin bu tür pandemilerle baş etme konusunda daha hazırlıklı olması sürpriz değil" değerlendirmesinde bulundu. - 88 ülke Türkiye'den yardım talebinde bulundu

"TÜRKİYE BİRÇOK ÜLKEYE YARDIM GÖNDERDİ"

Türkiye'nin İtalya, İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra birçok Balkan ülkesine tıbbi malzeme gönderdiğini hatırlatan Toperich, 88 ülkenin Türkiye'den yardım istediğini ve Ankara'nın şimdiye dek 33 ülkeye yardım ulaştırdığına dikkati çekti.

"İSRAİL TÜRKİYE'DEN TIBBİ MALZEME İSTEDİ"

İsrail'in de Türkiye'den tıbbi malzeme tedarik etmek istediğini yazan Toperich, "Türkiye, Trablus'a saldırıları sırasında Kovid-19 hastalarının kaldığı Hadra Hastanesine defalarca saldırı düzenleyen Halife Hefter'in savaş çığırtkanlığı ile kaosa sürüklenen Libya'ya da yardım yapıyor" ifadesine yer verdi.

ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör

Kaynak: AA

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