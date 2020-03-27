Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
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Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel

Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı

Türkiye'de koronavirüste yaşanan can kaybı yükselirken, sosyal medyada Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı. Görüntülerde hastaların sosyal mesafe gündemine uymadığı dikkat çekti.

27.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:43
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı

Dünya koronavirüs salgını ile mücalede etmeye devam ederken Türkiye'de can kaybı 75'e vaka sayısı ise 3 bin 629'a yükseldi. Vaka ve can kayıplarının hangi şehirde olduğu açıklanmazken, sosyal medyada Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu öne sürülen görüntüler gündeme oturdu.

KORONAVİRÜS HASTANESİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Koronavirüsün sebep olduğu hasta ve can kayıplarının hangi şehirlerde olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, koronavirüs hastalarının olduğu iddia edilen bir videoda Türkiye'de bir hastanenin acil servisinin görüntüleri dikkat çekti.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMUYOR

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe kuralına vurgu yapılırken hastanedeki görüntülerde kurala uyulmadığı görülüyor. Koronavirüslü olduğu öne sürülen hastaların aynı koridorda sosyal mesafe kuralına uymadan beklediği görülüyor.

Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı

Haberin Videosu:

Koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı

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Haber Yorumları (6)
500
MERT ÖREN: Yüz seksen dördü arayan vatandaşlar Ambulans geliyor. Bir iki hastane dışında Hastanelerde test yok. Gelen hastaları ileri derece Pnömoni ve ateş varsa karantinaya alıyorlar. Hastaların testleri Korona test merkezlerine gönderilerek sonuçları bekleniyor. Hasta durumuna göre solunum cihazına bağlanıyor. Korona testi pozitif çıkarsa hasta korona hastanesine ambulans ile havale ediliyor.
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HAKAN: Kime iananacaz bilmiyoz. Bir yerde kit üretilip dışarı satılıyor diye millet kızınca bizimkiler geç test ediyor zaten biz çinden daha hızlı test yapanları getirttik deniyor burada haberde çinden gelenler yanlış ölçüyor deniyor. Hastane görüntüsünede doğru yanlış nasıl inanacam.
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RA: Burda negatif olanda hastalanır zaten.
Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: Test yaptırmıştır sonuç bekliyordur belki niye hemen ortalığı velveleye verirsiniz anlamış değilim. Devletin ihtiyacı olana korona kapmış hastaya yatak ve solunum cihazı verecek gücü var ama test yaptırıp sonuç bekleyen binlerce kişi var devlet ne yapsın hepsine ayrı odamı versin..
Cevap Yaz 36 16 Yayından Kaldır
BOŞ TATAVA YAPMA: Kardeşim topluluktan uzak durulması gerek o test yapanların icinde illaki 1-2 kişi bu salgını kaptıgı vardır ya test yapmayan gelen diğerlerinin ne suçu var? Boş yapma
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RIZA: zaten sağlık bakanı da senin gibi düşündüğü için hala yasak gelmiyor. Sen dua et.
3 6 Yayından Kaldır
500
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