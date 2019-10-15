15.10.2019 16:57

Türkiye'nin konuştuğu tutuklamada flaş gelişme yaşanırken, yüz nakli operasyonu ile tanınmış olan Recep Sert'in eşinin patronu da tutuklandı.



Olay; geçtiğimiz gece Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde İrfan Demir adlı şahsa bir kişi 3 el ateş etmesiyle başlamıştı. Kurşunların hiçbiri şahsa denk gelmezken, mermiler çevredeki boru ve park halindeki araçlara isabet etmişti. Bununla ilgili İrfan Demir olay yerine gelen polis ekiplerine kendisine ateş şahsı tanımadığı ve yüzünde yanık izleri olduğunu söyledi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne ekiplerin titiz çalışması sonucu Bilecik'te Mehmet Cömert'e ait bir çiğ köfte firmasına adı altında 4 dükkanı İrfan Demir'e devrettiği, bununla ilgili aralarında anlaşmazlıklar olduğu bu sebeple tehdit edildiği ortaya çıktı. Ekipler olay yerindeki güvenlik kameraları izlerken, olay günü İrfan Demir'e ateş eden şahsın Mehmet Cömert'e yakınlığı bulunan Recep Sert olduğu tespit edildi. Recep Sert'in olay günü akrabası olan Samet Sert ile birlikte 16 PZ 855 plakalı beyaz renkli bir araçla Bilecik iline geldikleri, aracın kiralık olduğu ve Recai Yılmaz adına kiralandığı bilgilerine ulaştı. Tüm delilleri birleştiren Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Recep Sert'in Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiğini bilgisine ulaşır ulaşmaz harekete geçti. Şüpheli şahıs İnegöl ilçesinde olayda kullanılan silahla birlikte yakalanmıştı.



Recep Sert'in eşi de tutuklanmıştı



Emniyet, Recep Sert'in yanı sıra eşi olan Esma Sert, Samet Sert ve İrfan Demir ile husumeti bulunan Mehmet Cömert isimli şahıslar da gözaltına alınmıştı. Şahıslar geçtiğimiz gün Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Alınan ifadeler üzerinde soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, Recep Sert'in eşi Esma Sert'in patronu Cahit Barışer'i de gözaltına aldı. Barışer, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na götürüldü. Burada savcılık ifadesi ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartılan Cahit Barışer, tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA