Türkiye'nin konuştuğu taksici Olgaç: 'Biz ailemizden helal kazançla çalışmayı öğrendik'
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Türkiye'nin konuştuğu taksici Olgaç: 'Biz ailemizden helal kazançla çalışmayı öğrendik'

05.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:55
Türkiye'nin konuştuğu taksici Olgaç: 'Biz ailemizden helal kazançla çalışmayı öğrendik'

İstanbul'da aracında turist müşterinin unuttuğu 300 bin Euro parayı bulup sahibine teslim eden taksi şoförü Engin Olgaç, geldiği memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan'ı ziyaret etti.

İstanbul'da aracında turist müşterinin unuttuğu 300 bin Euro parayı bulup sahibine teslim eden taksi şoförü Engin Olgaç, geldiği memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan'ı ziyaret etti.

Taksici Olgaç'ı tebrik eden Temizkan, ilçe olarak gururlandıklarını söyledi. Temizkan, "Nusaybin insanı güzeldir. Gittikleri İstanbul'da, İzmir'de güzel şeyler yapıyorlar. Haberlerde gördüğümüzde çok gururlandık. Tüm Nusaybinli hemşerilerimiz adına sizi kutluyorum" dedi.

Olayın oluş şekli hakkında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temizkan'a bilgi veren Olgaç, birçok kişiden tebrik mesajları ve telefonları aldığını söyledi. Olgaç, "Aynısı olsa yine yaparım. Biz ailemizden helal kazançla çalışmayı öğrendik" dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temizkan, taksici Olgaç'a hoşgörünün sembolü olan, "İnanç Parkı" adıyla UNESCO Geçici Kabul Listesi'nde yer alan Zeynel Abidin Camisi ve Moryakup Kilisesi fotoğrafı hediye etti. - MARDİN

Türkiye'nin konuştuğu taksici Olgaç: 'Biz ailemizden helal kazançla çalışmayı öğrendik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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