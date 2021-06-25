Türkiye'nin ilk ve en büyük şiir sitesi: Antoloji.com
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Türkiye'nin ilk ve en büyük şiir sitesi: Antoloji.com

Türkiye'nin ilk ve en büyük şiir sitesi: Antoloji.com
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Kurulduğu günden bugüne Kültür- Sanat alanında öncü portallardan biri olan Antoloji, arşivinde klasik şairlerin eserlerinin yanı sıra, Dünya'nın her yerinden amatör şairlerin de şiirlerini içerisinde barındırmakta. İsteyen her şair Antoloji.com'da şair hesabı açıp, şiirlerini burada paylaşabilme yetkisine sahip olabiliyor. 2020 yılı istatistiklerine göre Antoloji.com'da 100 bin şair ve 2 milyonu aşkın şiir bulunmaktadır.

1999 yılında yayın hayatına başlayan Kültür- Sanat portalı Antoloji.com Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitelerinden biri. İçerisinde ağırlıklı olarak kitaplar, şiirler ve kültür-sanat haberleri ve etkinlikleri yer almaktadır.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Dijital medyanın yeni başladığı dönemlerde Kültür-Sanat alanında bir girişim olan Antoloji.com kurulduğu günden bugüne Türk ve Dünya edebiyatındaki önemli şairlerin şiirlerini içerisinde barındıran ilk şiir portalıdır.

Aynı zamanda üye olan herkes Antoloji.com üzerinden şiirlerini yayınlayabilir, birbirlerini takip edebilir, mesajlaşabilir, şairlere ve şiirlere yorum yazabilir, puan verebilir, grup kurabilir ve forum sayfalarında tartışmalara katılabilirler. Site içerisinde kullanıcıların birbirleri ile etkileşim kurup sosyalleşebilecekleri bir ortam sunan çok kapsamlı bir kültür-sanat ağıdır.

Türkiye'nin ilk ve en büyük şiir sitesi: Antoloji
Antoloji.com/Ana Sayfa

100 BİN ŞAİR VE 2 MİLYON ŞİİR

2020 yılı istatistiklerine göre Antoloji.com arşivinde 100 bin şair ve 2 milyon şiir bulunmaktadır. Her gün daha çok artan şair ve şiirleri ile Kültür-Sanat alanında Türkiye'de adını duyurmayı başaran öncü siteler arasında yer almaktadır.

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