Türkiye'nin Espor, Oyun ve Gençlik Festivali Chapter'ın tarihi belli oldu

Chapter 8, şehrin kalbinde, denize nazır büyüleyici bir atmosferde, binlerce genci farklı ve interaktif içerikleri iletekrar bir araya getirecek.

Gelenekselleşen bu gençlik festivalinde katılımcılar, oyun dünyasının fenomenleri ile tanışma, teknolojinin son örneklerini deneyimleme, farklı oyunların turnuvalarına katılma ve 8 bit pazarı konsepti ile bulunması zor olan vintage ürünlere ulaşma imkanını yakalayacak.

Monster Enerji İçeceği ana sponsorluğunda tek gün sürecek Chapter 8'de, ana sahnede internet ünlüleri ile sıradışı formatlar, ilginç oyunlar, Türkiye espor şampiyona finalleri de gerçekleşiyor olacak. 10.000'den fazla katılımcı beklenen festivale Jahrein, WTCN, Kendine Müzisyen, PintiPanda gibi 50'den fazla yerli yabancı ünlü yayıncı katılım gösterecek.

"ESPOR VE OYUN KÜLTÜRÜNÜ GLOBAL SEVİYEYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Multiplayer kurucu ortağı Merthan Yalçın Chapter'ın espor, oyun dünyası ve yeni nesil açısından önemini şu şekilde açıklıyor:

"Globalde sinema sektörünün iki katı büyüklüğündeki oyun dünyası, Türkiye'deki dev potansiyeline erişmek üzere hızla büyümeye devam ediyor. Her Chapter'da espor ve oyun kültürünün global seviyeye biraz daha yaklaştığını görüyoruz. Evinde oturup dijital dünya içerisine kapanan genç nüfusu yine dijital ortamlarda edindikleri arkadaş toplulukları ile birlikte evlerinden çıkartıp, Chapter 8'de de takip ettikleri fenomenler ile bir araya getiriyor olacağız.Yeni çıkan ve popüler mobil, konsol, PC oyunlarını turnuvalar vasıtasyla oyuncularla buluşturup, bu bağımsız festivalde çok renkliliği ve çok sesliği tüm espor ve teknoloji severler ile birlikte kutluyoruz."

Multiplayer, Chapter 8 festivaline fiziki olarak katılamayanlar için çok kameralı ve rejili bir prodüksiyonla twitch kanalında etkinlik boyunca canlı yayında olacak.

Kaynak: Bültenler