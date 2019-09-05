Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık! Büyükelçilik önüne asıp gittiler

05.09.2019 12:55

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, "Osmanlı Devleti'nin Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki skandal ifadelerinin ardından Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylemde bulunuldu.

BİNANIN GİRİŞ KAPISINA KADAR İLERLEDİLER

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Beyrut'un kuzeyinde yer alan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önüne sabahın erken saatlerinde 8 kişilik bir grup geldi. Polislerin tüm ikazlarına rağmen Büyükelçilik binasının giriş kapısına kadar ilerleyen provokatörler, Türk Bayrağı ile birlikte üzerinde kuru kafa figürü ve "Siz de oturun oturduğunuz yerde" yazılı bir ifadenin yer aldığı pankartı binanın ana kapısına astı.

PANKART, POLİSLER TARAFINDAN İNDİRİLDİ

Provokatif eylem, pankartın Büyükelçilikte görevli polisler tarafından kısa sürede indirilmesiyle sona erdi. Söz konusu kişilerin ise Cumhurbaşkanı Avn'ın siyasi partisi Özgür Yurtseverler Hareketi'ne bağlı Omega Grubu mensupları olduğu ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Osmanlı Devleti'ne hakaret içerikli bir konuşma yapmıştı. Ankara, Avn'ın "Osmanlıların Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki skandal ifadelerine tepki göstermişti.

Kaynak: AA