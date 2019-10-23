Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda yürüttüğü siyasi başarısı sosyal medyada gündem oldu

23.10.2019 09:09

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG'yi bölgeden temizlemek isteyen Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge için ABD'den sonra Rusya ile de mutabakata vardı. Türkiye, bu anlaşmalar sonrasında 14 günde ABD, Rusya, İran ve Suriye rejimine güvenli bölge tezini kabul ettirerek Suriye sınırında 400 kilometrelik güvenli bölgeye sahip oldu. Türkiye'nin Amerika ve Rusya'yla başarılı bir diplomasi trafiği yürütmesi dünyada yankı uyandırdı. Türkiye'nin masada kazandığı Barış Pınarı Harekatı, sosyal medyada #Turkeywon etiketiyle gündem oldu.

MASADA DA SAHADA DA KAZANAN: TÜRKİYE

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müdahalesinde son aşama da Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yapılan görüşmelerle gerçekleşti. 9 Ekim 2019'da başlayan harekat sonrasında önce ABD ardından Rusya ile yapılan görüşmelerde, terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölge dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Sosyal medyada dünya #Turkeywon etiketiyle Türkiye'nin başarılısını konuşuyor. "Sahada da masada da kazanan Türkiye oldu" yorumlarının yapıldığı sosyal medyada, Türkiye Trend Topic oldu.