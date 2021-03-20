Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim Çarşamba günü

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Bu karar gündemi bir anda değiştirirken MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat bomba bir iddia ortaya attı. Kulat, "Çarşamba'ya kadar başka değişimler de var ama… Siz asıl değişimi Çarşamba günü göreceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 8 Kasım 2020'de, Merkez Bankası Başkanlığına getirilen Naci Ağbal, görevinden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Naci Ağbal, bu durumun ardından ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi. Ağbal Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin" açıklamasını yaptı.

"ASIL DEĞİŞİM ÇARŞAMBA GÜNÜ"

Bu değişim bir anda ülke gündemini değiştirirken konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni değişimlerin alacağı sinyalini verdi. Kulat, "Çarşamba'ya kadar başka değişimler de var ama… Siz asıl değişimi Çarşamba günü göreceksiniz…" ifadelerini kullandı.