Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kınık Şubesi açıldı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kınık Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kınık Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Belediye pazar yeri 2. katta gerçekleştirilen şubenin açılışında konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, 64. şubeyi açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek Kınık şubesinin gazilere hayırlı olmasını diledi.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer de şube açılışının hayırlı olmasını dileyerek, "Gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet, yaşayan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Her zaman gazilerimizin yanındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin