Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

04.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:22

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARDİL) tarafından 'İdlib Şehitlerini Anma ve Dua' programı düzenlendi.



Üniversite Camisinde düzenlenen programa üniversitede öğrenim gören çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci katıldı.

Öğrenciler Fetih Suresi okurken, KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Duran Ali Yıldırım da şehitler ve İdlib'te bulunan askerler için dua etti.



KARDİL Dil Okutmanı Adem Güler, yaptığı konuşmada, hain saldırıda şehit düşen askerleri anmak ve hali hazırda mücadele eden askerlerin muvaffak olması için dua etmek üzere toplandıklarını belirterek, "Acılar paylaştıkça azalır düsturundan hareketle yabancı uyruklu öğrenciler ile birlikte düzenlemiş olduğumuz bu etkinlik sayesinde onların ülkemizde sadece misafirimiz değil, duacımız olduklarına da şahit olduk." dedi.

Kaynak: AA