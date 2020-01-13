: 'Türkiye Libya'da Taraf Değil Arabulucu Olmalı'

13.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:47

Harp akademisinde çok sayıda Libyalı deniz subayı ile birlikte görev yapan, bu nedenle bu ülkeyi uzun yıllardır yakından takip ettiğini söyleyen Eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk, Türkiye'nin taraf olmaktan vazgeçerek arabulucu role dönmesi gerektiğini bunun hala mümkün olduğunu söyledi

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