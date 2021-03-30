Türkiye - Letonya maçı izle! Türkiye - Letonya golleri ve özeti izle!

Türkiye ile Letonya arasındaki FIFA Dünya Kupası Eleme Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da oynanacak. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda?