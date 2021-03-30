Türkiye - Letonya maçı izle! Türkiye - Letonya golleri ve özeti izle!
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Türkiye ile Letonya arasındaki FIFA Dünya Kupası Eleme Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da oynanacak. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda?
Merakla beklenen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye - Letonya maçı izle! Türkiye - Letonya golleri ve özeti izle!
TÜRKİYE -LETONYA MAÇI KAÇ KAÇ?
Türkiye,Kenan Karaman'ın golü ile 1-0 öne geçti.
TÜRKİYE -LETONYA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER!
TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, O. Kabak, Çağlar, Umut, Okay, O. Tufan, Kenan, Hakan, Yusuf Burak
LETONYA: OZOLS, FJODOROVS, CERNOMORDİJS, TARASOVS, JURKOVSKİS, ZJUZİNS, TOBERS, KAMESS, IKAUNİEKS, CİGANİKS, ULDRİSİ
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