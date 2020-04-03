Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
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Koronavirüs, Türkiye, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler

İzmir'de koronavirüsü tedbirlerini hiçe sayarak hem kendi hem de etraflarındaki insanların hayatlarını tehlikeye atan bir grup genç, alkol alıp bir yandan da müzik eşliğinde dans etti. Polis baskınıyla yarım kalan partiye katılan gençlere ve işletme sahibine ceza kesildi.

03.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:56
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler

İzmir'de bir grup genç, bir otelde parti düzenleyip görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri otele baskın düzenleyerek otel sahibi ve gençlere para cezası kesti. Koronavirüsü salgınına rağmen gençlerin yaptığı bu sorumsuz davranışa tepki yağdı

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Türkiye'de koronavirüsü tedbirlerini hiçe sayarak hem kendi hem de etraflarındaki insanların hayatlarını tehlikeye atanlar bu kez İzmir'de ortaya çıktı. İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde bir grup sorumsuz gencin ev kiralayıp parti yapmasının ardından ikinci parti vakası ise önceki gün İzmir'de yaşandı. Alsancak semtindeki bir otelde toplanan gençler bir yandan alkol alıp bir yandan da müzik eşliğinde dans etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bu anların görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Instagram'dan paylaştıkları hikayelerinde 'Eğlence istenirse otel de kapatılır', 'Biz varsak eğlence bitmez' diye yorum yapan gençlerin paylaştığı görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.

PARTİ YARIDA KESİLDİ

Adresi belirlenen otele baskın düzenleyen polis ekipleri, partiyi yarıda keserek otel yetkilisi M.G. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi gereğince salgına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Otel yetkilisi M.G.'nin iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceği öğrenildi. Polis ekipleri ayrıca parti veren gençlere de kabahatler kanununun 32. maddesine göre 280'er lira para cezası kesti.

SORUMSUZLUĞA TEPKİ

Corona Virüsü tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenleyen gençlere sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağdı. Twitter'dan olaya tepki gösteren Berfin Yılmaz, "Cidden korkunç bir cehalet ve duyarsızlık. Yuh size ya, kudurdular" derken, Melis Ayça ise, "Beyinsizlik hep modaydı bunun adı başka. Vatan hainidir bunu yapan. Kendileri geberse neyse bizi etkiliyorlar" dedi. Türkan Akın ise, "Hayır kulüplerden çıkıp 5 kişi toplanıp taksiye binerek evine dönen kızlar şimdi partisiz yapamayız ayaklarıyla milletin canını tehlikeye atıyorlar" diye tepkisini dile getirdi.

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