Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Kamu – Sen, Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonuç bilgilendirmesi yayınlanmasının ardından konuşan Kırşehir İl Temsilcisi Bilal Türk, "Hak eden ve hak ettiğini alan sendikacılık anlayışını benimsiyoruz."dedi.

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısında ülke kamuoyunu yakından ilgilendiren her konunun görüşüldüğünü anlatan Türk, "Ülkemiz düsturu ile yola çıkan çalışan, üreten, yol gösteren, hak eden ve hak ettiğini mutlaka alan bir sendikacılık anlayışını benimseyen; kurulduğu günden beri ortaya koyduğu duruşu, eylemleri ve söylemleriyle devletle çatışmadan, milletin değerleriyle ters düşmeden ama sarı sendikacılık yapmadan da hak mücadelesi verilebileceğini tüm dünyaya ispat eden Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalarımız 27 yaşına girmiştir.

Türkiye Kamu-Sen, sahip olduğu ilkeleri, tavizsiz bir biçimde koruduğu çizgisi, kararlı mücadelesi ve sendikal harekete sunduğu katkıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk memur sendikacılığının öncüsü olmayı sürdürecektir."diye konuştu.

Toplu sözleşmelerin 1 Ağustos'ta başlayacağını ifade eden Türk sonuç bildirgesi açıklamasını şöyle sürdürdü;

"3 milyon dolayında kamu görevlisi, 2 milyon emekli ve aileleri ile toplam yaklaşık 20 milyon vatandaşımızın önümüzdeki iki yıllık süreçte geleceğinin belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri, 1 Ağustos 2019 tarihinde başlayacaktır.

Türkiye Kamu-Sen, 415 bin üyesinden aldığı güçle, sorumluluğunun bilinci içinde, kamu görevlilerinin geçmiş dönem kayıpları, enflasyondan kaynaklı zararlar, ekonomik gelişmeler ve aylık zorunlu harcama tutarlarındaki değişimi de dikkate alarak belirlediği gerçekçi taleplerle, 4688 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak toplu sözleşme görüşmelerindeki yerini alacak ve kamu görevlilerinin ve emeklilerin haklarını sonuna kadar, kararlılıkla savunacaktır."- KIRŞEHİR

Kaynak: İHA