Türkiye İsveç maçı ne zaman? Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda hedefine ulaşmak isteyen İsveç ve Türkiye karşı karşıya geliyor. Turnuvanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye İsveç maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi sorularının yanıtları merak ediliyor.