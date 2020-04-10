Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
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Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı

Türkiye'den 65 binden fazla koronavirüs vakasının görüldüğü İngiltere'ye tıbbi malzeme yardımı götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalktı.

10.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:51
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor.

İSPANYA, İTALYA'NIN ARDINDAN İNGİLTERE

Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri İspanya, İtalya, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'ya gönderilmişti. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri bu seferde İngiltere'ye gönderildi. Yardım malzemesi taşıyan A-400M tipi askeri kargo uçağı Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından kalkarken, uçağın toplam 6 saatlik uçuş sonrasında İngiltere'ye varması bekleniyor.

65 BİNDEN FAZLA VAKA VAR

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, dün yaptığı basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 978'e çıktığını açıklamıştı. Raab, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının ise 16 bin 784 olduğunu duyurmuştu.

Başbakan Boris Johnson'ın Kovid-19 nedeniyle tedavisine ise devam ediliyor.

Ayrıca İletişim Başkanlığının dün açıkladığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu tablosuna göre İngiltere'deki toplam vaka sayısı 65 bin 77.

Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı

N-95 MASKE VE TULUM GÖNDERİLDİ

İngiltere'ye gönderilen yardım uçağının içerisinde korona virüsle mücadelede kullanılan N-95 maske, normal maske ve tulum bulunuyor.

YARIN BİR UÇAK DAHA GİDECEK

İki parti şeklinde yapılacak yardım malzemesi sevkiyatının birincisi bugün gerçekleştirilirken, ikinci sevkiyatın yarın olması bekleniyor.

Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı

YARDIM KOLİLERİNDE HZ. MEVLANA DETAYI

Öte yandan, korona virüs ile mücadele çerçevesinde İngiltere'ye gönderilecek uçağa yüklenen yardım paketlerinin üzerine Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerinin yazılması da dikkat çekti. Ayrıca, paketlerin üzerine, "Türkiye'den Birleşik Krallık halkına sevgilerle" notu düşüldü.

Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı

Kaynak: İHA

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Türkiye'den 65 binden fazla koronavirüs vakasının görüldüğü İngiltere'ye tıbbi malzeme yolladı
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