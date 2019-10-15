Türkiye ile Suriye'nin çatışma ihtimali nedir?

Türkiye ile Suriye'nin çatışma ihtimali nedir?

Türk ordusunun Kuzey Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı’nı derinleştirme kararı, bölgedeki unsurların karşı karşıya gelme ihtimalini yükseltti.

15.10.2019 17:12
Türkiye ile Suriye'nin çatışma ihtimali nedir?

Türk ordusunun Kuzey Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı derinleştirme kararı, bölgedeki unsurların karşı karşıya gelme ihtimalini yükseltti. Peki bu olasılık mümkün mü ?


"Suriye ile çatışma riski var"


Harekatı bölgeden izleyen askeri güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar Türkiye'nin harekat alanında Esad güçleriyle bir karşılaşma olursa çatışma riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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