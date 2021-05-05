Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında ikili anlaşmalar imzalandı
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Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında ikili anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında ikili anlaşmalar imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA (İHA) – Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak iş birliği adına anlaşmalar imzalandı.

ANKARA (İHA) – Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak iş birliği adına anlaşmalar imzalandı.

Türkiye-Kongo Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, video konferans yöntemiyle düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da toplantıya katıldı.

Toplantıda, ülkeler arasında Yüksek Öğrenim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zabtı ve Bilim Teknoloji İnovasyon Alanlarında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Bakan Soylu, Türkiye ile Kongo arasındaki ilişkiler için yapılacak çok işin olduğunu belirterek, "Başta sayın bakanla bizim yaptığımız mutabakat, yine TÜBİTAK Başkanımızla muhatabının imzaladıkları, YÖK Başkanımız Yekta Saraç hocamızla sayın bakanın imzaladıkları bize Türkiye'yle Kongo Cumhuriyeti arasında sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortak iradelerinin bir yansıması olarak ortaya çıkan bir sonuçtur. Bu açıdan özellikle bu aşamaya gelene kadar gayret eden teknik ekiplere, teknik heyetlere ve bakanlıklarımızın tüm temsilcilerine hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bizim için 2003 yılından itibaren Afrika stratejisi başka bir evreye gelmiştir. Yaklaşık 5.4 milyar dolardan ticaret hacmimiz 25.4 milyar dolara çıkmıştır" dedi.

Türkiye tarafından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'in Kongo Cumhuriyeti tarafından ise ticaret odaları vasıtasıyla yatırımların önemli bir safhaya geleceğini söyleyen Bakan Soylu, "Bu 3'üncüsü gerçekleşen Karma Ekonomik Toplantımızın inanıyorum ki bir sonrasını yine ülkemizde Türkiye'de yapmak, kıymetli bakanlarımızı bu heyetlerle birlikte burada ağırlamak bizim için büyük bir onur olacaktır. Tekrar ifade etmek isterim Yüksek Öğrenim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zabtı ve Bilim Teknoloji İnovasyon Alanlarında İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Bundan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hem çifte vergilendirmenin ortadan kalkmasına yönelik amaçlarımızı büyükelçilerimizle konuştuk. Trafikte kurallara uyacağız ama anlaşmalarda sürati ortaya koyacağız. Bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Sağlık, orman, arazi, el sanatları ayrıca kobiler alanında çok ciddi anlaşma hazırlıklarımızı söz konusu. Bunları da birlikte yakın zamanda tamamlayacağımıza olan inancımız tamdır" diye konuştu.

İlişkilerin geliştirilmesi noktasında çaba sarf edildiğini vurgulayan Bakan Soylu, "Şunun altını çizmek istiyoruz. Biz Kongo'yla sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu iradeyi en yüksek noktaya getirmekte sorumluyuz. Kongo'da bulunan çok sayın Bakanlarımızın emrine amadeyiz. Bu ilişkilerin geliştirilmesi noktasında ufak büyük hiçbir önemi yok her türlü adımı atmakta kararlı olduğumuzu Bakanlığımızın da bu konuda tüm çalışanlarıyla birlikte seferber olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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