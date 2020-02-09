Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı Ali Yavuz oldu.

09.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:41
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi'nin yeni başkanı oldu.


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Ali Yavuz ile mevcut başkan Yılmaz Üçkan'ın listeleri yarıştı. Yapılan seçimde Ali Yavuz 146, Yılmaz Üçkan ise 125 oy aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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