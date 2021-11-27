Türkiye güzelinin pozları nefes kesti

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz, ülkemizi Miss World'de temsil etmek için Porto Riko'ya gitti. Üç gündür ülkede olan model, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayınlıyor. Dilara Korkmaz, havanın sıcak olması nedeniyle öğle saatlerinde deniz keyfi yaptı.

Bikiniyle çektirdiği kareleri Korkmaz, sosyal medya hesaplarından yayınladı. Ünlü model, "Porto Riko demek, güneş, deniz ve biraz salsa demek. Bikini" yazarak, kalp ve dudak emojisi koydu.

Kendisi gibi eski Türkiye güzeli ablası Dilay Korkmaz'ın kardeşi olan Dilara Korkmaz, çok sayıda beğeni aldı.