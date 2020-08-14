Türkiye güzeli Elif Yılmaz yılın gelecek vadeden oyuncusu seçildi!
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Türkiye güzeli Elif Yılmaz yılın gelecek vadeden oyuncusu seçildi!

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'nde "Gelecek Vadeden Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Türkiye güzeli Elif Yılmaz yılın gelecek vadeden oyuncusu seçildi!
14.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:27

Türkiye güzeli olmasının yanı sıra oyunculuk da yapan Elif Yılmaz, "Böyle güzel bir ödül almak benim için çok onur verici bir duygu. Çok mutluyum bu ödülü aldığım için. Oyunculuk alanında çok güzel işler yapacağıma inanıyorum. Çok güzel projelerle yoluma devam edeceğim." dedi.

Yılın en başarılı isimleri Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'nde sahiplerini buldu. Ayrıca "Çocuk için değer" sloganıyla yola çıkan bu gece, yeryüzünde yaşayan bütün çocuklara farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi. Gecede ünlü sanatçılar sahne alırken, sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından birçok isim bu gecede buluştu.

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'nde Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz, "Gelecek Vadeden Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Türkiye güzeli olmasının yanı sıra oyunculuk da yapan Elif Yılmaz, "Müjdat Gezen gibi değerli bir oyuncu büyüğümün de yer aldığı bu gecede böylesine güzel bir ödül almak benim için çok onur verici bir duygu. Ayrıca oyunculuğa başladığım günden bugüne bu alanda aldığım ilk ödülüm oldu. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Başkalarının da buna inanıp beni böyle bir ödüle layık gördükleri için de çok teşekkür ediyorum. Oyunculuk alanında çok güzel işler yapacağıma inanıyorum. Çok güzel projelerle yoluma devam edeceğim." diye konuştu.

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Elif Yılmaz, gecede giydiği beyaz elbiseyle göz kamaştırırken, bütün dikkatleri de üzerine çekti.

Kaynak: Bültenler

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