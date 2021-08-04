Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman?
Güney Kore - Türkiye voleybol maçı dakikalar sonra başlayacak! Maçı anlık takip etmek istiyorsanız sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Peki, Tokyo 2020 Güney Kore - Türkiye maçı kaç kaç? Maç kaç kaç devam ediyor? Maç bitti mi? Maç başladı mı? Yarı finale hangi takım yükseldi?
Tokyo 2020 Olimpiyatları Kadınlar çeyrek final karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemiz bugün Güney Kore ile karşılaştı. Peki Türkiye-Güney Kore voleybol maçı ne zaman?
GÜNEY KORE - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Maç bu gece yani 4 Ağustos Çarşamba gece saat 03:00 'da başladı. Maç sabah saatlerine doğru bitti.
Maç Japonya'daki saat farkından dolayı ülkemizde gece saatine denk geliyor.
TÜRKİYE - GÜNEY KORE ÇEYREK FİNAL VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç TRT Spor'da yayınlandı.