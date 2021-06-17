Türkiye gruptan nasıl çıkar 2021? Türkiye elendi mi? Türkiye gruptan çıkma şansı ne kadar?

2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele eden milliler, turnuvanın ilk iki maçını puan alamadan bitirdi. İtalya'ya karşı 3-0 kaybetmişti. İkinci maçta ise Bakü'de Galler ile karşılaşan Şenol Güneş ve öğrencileri, bu maçı da gol atamadan mağlup tamamladı. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar 2021? Türkiye elendi mi? Türkiye gruptan çıkma şansı ne kadar? Türkiye gruptan çıkabilir mi?

A Milli Takım , EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Turnuvanın ilk maçını 3-0 kaybeden milliler, Avrupa Şampiyonası'na şok bir başlangıç yaptı. Peki, Türkiye elendi mi? Türkiye gruptan çıkma şansı ne kadar?

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Grubu'nda üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından grupta ikinci olma şansını kaybeden Türkiye'nin, gruptan çıkmak için tek şansı en iyi üçüncü olmak. İsviçre'ye karşı üçüncülük için mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, -5 averaja sahip.

EURO 2020'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.

Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER NASIL BELİRLENECEK?

EURO 2020'de bir üst tura adını yazdıracak olan üçüncü takımları belirlemek için grupta toplanan puanlara bakılacak. Puanların eşit olması halinde, daha iyi averaja sahip olan takımlar son 16 turuna kalma hakkını elde edecek.

Puanlar ve averajların da eşit olması halinde, daha fazla gol atan ekipler, bir üst tur şansını elde edecek.

En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?

¦ En çok puan toplayana

¦ Gol averajına

¦ Atılan gol sayısına

¦ Fair-Play puanına

¦ Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)

A GRUBU PUAN DURUMU

1- İtalya/ 6 puan

2- Galler/ 4 puan

3- İsviçre/ 1 puan

4- Türkiye/ 0 puan