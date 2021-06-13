Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon! 1964 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon! 1964 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon! 1964 şüpheli yakalandı
Haberler.com - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde dün Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması düzenlendi. Operasyonda toplam bin 964 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke genelinde dün eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" gerçekleştirdi.

2 BİN 962 İKAMETE ARAMA YAPILDI

11 bin 838 ekip, 41 bin 521 personel görev aldığı uygulamalarda adli mercilerden izin almak kaydıyla 2.962 ikamette arama yapıldı.

BİN 964 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uygulamada; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 480 şüpheli, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 243 şüpheli, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 84 şüpheli, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 37 şüpheli, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 10 şüpheli olmak üzere; 854'ü hükümlü 1.110'u yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 1.964 şüpheli yakalandı.

365 ARACA İDARİ YAPTIRIM

Yakalananlar arasında adam öldürme suçundan 16, hırsızlık suçundan 245, yaralama suçundan 213, cinsel suçlardan 29, yağma suçundan 37, dolandırıcılık suçundan 52, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 71, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 şüpheli yer alırken, 3'ü çocuk olmak üzere 10 kayıp şüpheli bulundu. Ayrıca 809 düzensiz göçmen ve 15 organizatör yakalandı, 365 araca ise idari yaptırım uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve delici/ kesici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Barolara genel kurul izni! 15 Haziran'dan itibaren kısıtlamadan muaf olacaklar
Barolara genel kurul izni! 15 Haziran'dan itibaren kısıtlamadan muaf olacaklar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Boris Johnson Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Merih Demiral Roland Garros Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon! 1964 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 11:06:08. #1.14#

title