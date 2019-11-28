Türkiye Gazetesi'nden Palandöken Belediyesine teşekkür belgesi
Haberler » Güncel » Türkiye Gazetesi'nden Palandöken Belediyesine teşekkür belgesi - Haber

Türkiye Gazetesi'nden Palandöken Belediyesine teşekkür belgesi

Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Sorumlusu Orhan Yılmaz Küçükdemir, Palandöken Belediyesine ziyarette bulundu.

28.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:11
Türkiye Gazetesi'nden Palandöken Belediyesine teşekkür belgesi

Bölge Sorumlusu Orhan Yılmaz Küçükdemir, Belediyesine ziyarette bulundu.


Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Doğan ile makamda görüşen Küçükdemir, Palandöken Belediyesi'nin, Türkiye Gazetesine vermiş oldukları desteklerden ötürü Şeref Doğan'a Teşekkür Belgesi takdim etti.


Şeref Doğan, Türkiye Gazetesinin tarafsız ve her daim doğru habercilik ilkeleri kapsamında çalıştığını belirterek Türkiye Gazetesine teşekkürlerini bildirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et