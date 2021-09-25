Türkiye Gazeteciler Federasyon Başkanı Karaca'dan Vali Yıldırım'a ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Gazeteciler Federasyon Başkanı Yılmaz Karaca, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaca'ya ziyarette Batı Trakya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Necmi Işıksal ve dernek üyeleri de eşlik etti.

Vali Yıldırım, Federasyon Başkanı Karaca, Batı Trakya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Işıksal ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karaca, kabullerinden dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.