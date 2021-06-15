Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, nerede oynayacak?
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. "Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, nerede oynayacak?" soruları futbolseverler tarafından takip ediliyor. Milli Takım tarihte 7. kez Galler ile karşılaşacak. A grubu 2. maçı Azerbaycan'da oynanacak. İşte Türkiye - Galler maçı detayları...
EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, Türkiye - Galler maçı için geri sayım başladı. 2000 ve 2008'deki şampiyonalarda elde ettiği başarılara yenisini eklemek isteyen A Milli Takım, İtalya yenilgisinin ardından Galler'le karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Ay-yıldızlı ekipte Galler karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.
Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.
A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
Grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3 puanla lider durumda bulunurken, Galler ve İsviçre 1'er puana sahip. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.
Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - GALLER MAÇININ HAKEMİ KİM?
Türkiye - Galler arasında oynanacan A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.
TÜRKİYE - GALLER MAÇI MUHTEMEL 11
Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Cengiz, Ozan, Hakan, Kenan, Burak
GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 55. RESMİ MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 54 resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 54 resmi maçın 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 51 gol gördü.