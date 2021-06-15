Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, nerede oynayacak?

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. "Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, nerede oynayacak?" soruları futbolseverler tarafından takip ediliyor. Milli Takım tarihte 7. kez Galler ile karşılaşacak. A grubu 2. maçı Azerbaycan'da oynanacak. İşte Türkiye - Galler maçı detayları...