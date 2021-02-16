TÜRKİYE EVLATLARINA AĞLIYOR. CÜNEYT ÖZDEMİR SORUYOR, NEDEN YAS İLAN EDİLMEDİ?
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TÜRKİYE EVLATLARINA AĞLIYOR. CÜNEYT ÖZDEMİR SORUYOR, NEDEN YAS İLAN EDİLMEDİ?

16.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:50

Destek Olmak İçin > http://bit.ly/cuneytozdemirdestek—Dün yüreklerimizi burkan hadisenin ardından gelen tepkiler ne oldu?

Destek Olmak İçin > http://bit.ly/cuneytozdemirdestek

Dün yüreklerimizi burkan hadisenin ardından gelen tepkiler ne oldu? Ne farklı olabilirdi? Bu vatandaşlarımızın canı kurtarılabilir miydi? Bundan sonraki süreçte ne olacak? ABD Dışişlerinden ne açıklama geldi? Türkiye'nin yeni makamı, 'Ayasofya Başimamı' kimdir? Bundan önce hangi sözleriyle gündem olmuştu? Son zamanlarda da gündem olan konularda ne fikirler belirtmiş? Anayasa tartışmasında son durum nedir? Gündeme getirilen 1921 Anayasasının özellikleri nedir? Neden o anayasanın üstünde duruluyor? Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kendilerini ziyarete gelen CHP heyetiyle görüştü, açıklamalarda bulundular; ne dediler? Bu öğrenciler kim? Bir tanesi 'annem hangi partinin kadın kolları Sarıyer ilçe başkanı' dedi? Devlet adamlarına gönderdikleri mesajlar neler? İstanbul'da gelen yoğun kar yağışı sonrası yüz yüze eğitim başlangıcı ne zamana ertelendi? Dolar, TL'ye karşı değer kaybetti, kaç ay sonrası ilk kez 7nin altına düştü? Hangi Türk şefin Dubai'deki restoranı salgın tedbirlerine uymadığı gerekçesi ile kapatıldı? Nusret, Galata'da açacağı yeni mekanı tanıtırken neden tepki gördü? Spiker Hande Sarıoğlu, yayınladığı açıklamada kendini nasıl savundu? Hastalığa yakalanan Demet Akalın, hastalığı nerede kaptıklarını açıkladı? Donald Trump'ın azil oylaması nasıl sonuçlandı? Hangi Cumhuriyetçiler Trump'ın aleyhine oy kullandı? Elon Musk, hangi devlet başkanını ClubHouse'a davet etti? Hangi ülke ilk kez İsrail'e büyükelçilik açtı? Hangi ülkenin 'El Turco' lakaplı eski devlet başkanı vefat etti? Osman Kavala, kendisini ziyarete gelen CHP Milletvekili Utku Çakırözer'e hangi açıklamalarda bulundu? Cüneyt Özdemir, Türkiye ve dünya gündemini yorumlamaya devam ediyor.

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TÜRKİYE EVLATLARINA AĞLIYOR. CÜNEYT ÖZDEMİR SORUYOR, NEDEN YAS İLAN EDİLMEDİ?

Kaynak: DailyMotion.com

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