Türkiye eski güzeli Deniz Özde Sürmeli'nin kızı Sade korkuttu
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Türkiye eski güzeli Deniz Özde Sürmeli'nin kızı Sade korkuttu

Türkiye eski güzeli Deniz Özde Sürmeli'nin kızı Sade korkuttu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bir mekanda ayıklanmış olarak istedikleri balıktan çıkan kılçık, Sade'nin yemek borusuna saplandı.

Bir mekanda ayıklanmış olarak istedikleri balıktan çıkan kılçık, Sade'nin yemek borusuna saplandı. Kızını hemen en yakın hastaneye götüren Sürmeli, müdahale sonrası rahat bir nefes aldı:

"Balık yerken kılçığına dikkat edin. Kızımın boğazına battı ve tehlikeli olabileceği için hastaneye geldik. Çocuklar ihmale gelmez, aman dikkat!" 

Kaynak: Hürriyet

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