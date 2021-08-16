Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret
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Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" etkinliklerine katılmak üzere kente gelen Maşalyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Doğan, Maşalyan ve beraberindekileri binlerce yıllık geçmişi olan, 13 medeniyet ve 3 semavi dine ev sahipliği yapan, kardeşliğin şehri Hatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maşalyan da zengin bir kültür birikimine sahip Hatay'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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