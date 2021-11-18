TÜRKİYE ERMENİ KİLİSESİ DİN GÖREVLİLERİNDEN BAŞRAHİP TATUL ANUŞYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Anuşyan, Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan (55) yaklaşık üç yıldır midesinde yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle tedavi görüyordu. Anuşyan, 14 Kasım Pazar akşam saatlerinde tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Başrahip Tatul Anuşyan için bugün Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Saat 10.00'da çan çalınmasıyla başlayan törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Ermeniler Katolikosu II. Karekin adına Başepiskopos Natan Hovhannisyan, Kilikya Ermenileri Katolikosu I. Aram adına Episkopos Mesrob Sarkisyan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yüzer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Aksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile delegasyon ve kiliselerin temsilcilerinden oluşan ruhaniler katıldı. Törende Anuşyan için dua edildi. Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanlığı görevini de yürüten Başrahip Tatul Anuşyan için uğurlama mesajı okundu. Anuşyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedildi.