Türkiye Diyanet Vakfı, Zimbabve'de 2 bin 800 hisse kurban kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Diyanet Vakfı, Zimbabve'de 2 bin 800 hisse kurban kesti

Türkiye Diyanet Vakfı, Zimbabve'de 2 bin 800 hisse kurban kesti
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Yaşam

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Zimbabve'de vekalet yoluyla 2 bin 800 hisse kurban kesildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Zimbabve'de vekalet yoluyla 2 bin 800 hisse kurban kesildi.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, 28 yıldır devam eden organizasyonda bu yıl 77 ülke ve 339 bölgede çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Zimbabve'de 400 büyükbaş olmak üzere 2 bin 800 hisse kurban kesilerek 116 bin 200 kişiye kurban eti ulaştırıldı.

Kesilen kurbanlarla başkent Harare'ye yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Buhera, Chikokonya, Nemakonde bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri ile 7 yetimhanede bulunan yetimlere bayram sevinci yaşatıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Zimbabve'de 2 bin 800 hisse kurban kesti
Türkiye Diyanet Vakfı, Zimbabve'de 2 bin 800 hisse kurban kesti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Buse Varol Hande Yener Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Diyanet Vakfı, Zimbabve'de 2 bin 800 hisse kurban kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 17:24:15. #1.15#

title