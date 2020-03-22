Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Türkiye, Dünya

Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında etkin şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarını, her akşam saat 21.00'de evlerinin balkonlarında alkışlamasının ardından ABD halkı da aynı desteği verme kararı aldı.

22.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:32
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu

Türkiye'den sonra ABD'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş hayatına devam etmek zorunda kalan sağlık çalışanlarına destek için her akşam 20.00'da alkış tutulmaya başlandı.

ABD'deki hastane ve doktor örgütleri, Kovid-19 döneminde işlerini sürdürdüklerine işaret ederek, sosyal medya üzerinden ülke halkını her akşam saat 20:00'da balkonlara ya da camlara çıkıp, alkış tutarak kendilerine destek vermeye çağırdı.

Etkinliğe destek için de Twitter'da "#SOLIDARITYAT8" (Saat 8'de dayanışma) isimli bir etiket açıldı. Ülkenin farklı yerinde ilk kez bu akşam düzenlenen etkinliğe katılanlar, çektikleri görüntüleri bu etiket ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

TÜRKİYE'DE 3 GÜNDÜR YAPILIYOR

Türkiye de dahil olmak üzere daha önce İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerde benzeri etkinlikler yapılmaya başlanmıştı. Türkiye'de bu eylem 3 gün üst üste gerçekleştirilmişti.

Türkiye'de perşembe akşamından itibaren vatandaşlar her akşam 21.00'da sağlık çalışanlarına alkışlarla destek veriyor.

ERDOĞAN VE KOCA DA DESTEĞE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere, siyasetçiler de sağlık çalışanlarına alkışlarla desteğini bildirmek için bu etkinliklere katılan isimler arasında yer alıyor.

Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu
Kaynak: Euronews.com

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Türkiye'nin sağlık çalışanlarını balkonlarında alkışlamasını örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu

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